TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vorwerk, Q3-Zahlen

DEU: Allgeier, Q3-Zahlen

DEU: Hermle, Q3-Zahlen

CHE: Alcon, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/23 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/23

08:00 DEU: Insolvenzen 8/23 + Schnellindikator 10/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/23

08:00 ROU: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA), Ölmarkt 11/23 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/23

11:00 EUR: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/23

14:30 USA: Realeinkommen 10/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Gespaltene Welt, geeintes Europa? - Zeit für einen Neuanfang», Berlin u.a. mit

+ 09.20 Rede Bundesjustizminister Marco Buschmann

+ 11.30 Gespräch mit der "Wirtschaftsweisen" Veronika Grimm + 13.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner



18:30 DEU: Verleihung Mittelstandspreis 2023 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin Laudatoren sind u.a. Fnanzminister Christian Lindner (FDP) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.

USA: Zweitägiges Forum mit Vertretern aus EU und USA unter anderem zum Thema Verteidigung, Washington Zu den Rednern gehören unter anderem die Premierministerin der Republik Estland, Kaja Kallas, der Abgeordnete Don Bacon aus Nebraska, der Abgeordnete Nathaniel Moran aus Texas, der Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Stefano Sannino, und die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Dubravka Šuica.

BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 h Pk)

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (9.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Leifheit, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cherry SE, Q3-Zahlen

14:00 FRA: Renault, Capital Markets Day

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Capital Markets Day

GBR: Diageo, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/23

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/23 (endgültig)

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 9/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/23

14:00 DEU: Eon, Pk mit Vorstellung der Wasserstoff-Herbstbilanz; Leitfrage: «Wo steht Deutschland beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft?» 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/23

14:30 USA: Empire State Index 11/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: BIP Q3/23 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Gespaltene Welt, geeintes Europa? - Zeit für einen Neuanfang», Berlin

10:00 DEU: Online-Pressebriefing Klima-Allianz Deutschland zur Haushalts- und Finanzpolitik der Bundesregierung, Berlin

10:00 DEU: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Klage der Union gegen den Nachtragshaushalt 2021, Karlsruhe

10:00 DEU: Vorstellung des neuen «SchuldnerAtlas Deutschland 2023» der Wirtschaftsauskunftei Creditreform

10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum KfW-Klimabarometer



10:30 DEU: Fortsetzung Verhandlung Klagen der Bahn wegen Finanzierung der Mehrkosten für Stuttgart 21, Stuttgart

10:45 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2023 des Wirtschaftsrats der CDU, Berlin

11:00 BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Herbstprognose für die Wirtschaft vor, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

USA: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), San Francisco

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

12:40 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Cewe Stiftung, Capital Markets Day

DEU: Voltabox, Q3-Zahlen

DEU: MPC, Q3-Zahlen

DEU: Deutz, Investor Day

CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day

GBR: London Stock Exchange (LSE), Capital Markets Day

USA: Macy's, Q3-Zahlen

USA: General Motors, Investor Day

USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/23

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/23

08:00 DEU: (Nr. 443) Umsatz im Gastgewerbe 9/23

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q3/23

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Outlook 11/23

15:15 USA: Industrieproduktion 10/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/23

16:00 USA: NAHB-Index 11/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Handelskongress (erster von zwei Tagen), Berlin

11:00 DEU: Pk Allianz-Lebensversicherungs-AG zu Daten und Erkenntnissen aus dem Rentenkompass (online), Stuttgart

11:00 DEU: Pk Drogeriemarktkette dm, Karlsruhe



14:30 DEU: Deutsche Veröffentlichung des «World Energy Outlook 2023» der Internationalen Energieagentur (IEA), Berlin + Eröffnung mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

19:00 DEU: ADV-Lounge des Flughafenverbandes ADV zu aktuellen Themen der Luftverkehrsbranche und der Flughäfen, Berlin

USA: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), San Francisco

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 10/23



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Lang & Schwarz, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 09/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/23 08:00 Statistisches Bundesamt verleiht Wissenschaftspreise 2023 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/23

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/23

11:00 EUR: Verbraucherprise 10/23 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/23



EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark, Schweiz, Italien

EUR: Moody's Ratingergebnis Norwegen, Rumänien

EUR: S&P Ratingergebnis Andorra, Island



SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk's zu Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschuss des Bundestags zum Bundeshaushalt 2024

09:00 DEU: BGH urteilt zu Ersatz der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Fahrzeugs, Karlsruhe

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. Mit einem Gastvortrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

14:00 DEU: Konferenz «Ostdeutschland 2030 - Heimat und Zukunft», mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Leipzig

15:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Friedrich-Ebert-Stiftung «Haushalt, Finanzen, Schulden - Zukunftsorientiert investieren, intelligent haushalten», Berlin

KEN: Dritte UN-Verhandlungsrunde über Plastikabkommen wird fortgesetzt, Nairobi

USA: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), San Francisco

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Baer Group, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day

DEU: MSC-Übernahmeangebot für HHLA endet um Mitternacht USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/23

16:00 USA: Frühindikator 10/23



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Digital-Gipfel 2023 der Bundesregierung zum Thema «Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert.» Erwartet werden neben rund 1000 Teilnehmenden aus ganz Deutschland, u. a. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP). + 09.30 Eröffnung mit Reden von Thüringens Digitalminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Carsten Schneider (SPD), Ost-Beauftragter der Bundesregierung + 11.00 Führung zu «Orten des Internets» in Jena

+ 15.00 Preisverleihung des «Gründungswettbewerbs - Digitale Innovationen» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 16.00 Podiumsdiskussion zur Digitalstrategie Deutschlands mit Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) + 18.30 Empfang mit den Bundeswirtschafts- und Bundesdigitalministern

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

GBR: Großbritannien richtet internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit aus

BEL: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Umsatz 10:00 AUT: Raiffeisen International, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

13:00 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen

14:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dürr AG, Investor Day

GBR: International Airlines Group (IAG), Capital Markets Day USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen

USA: HP Inc., Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht

08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 10/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/23

10:00 POL: Industrieproduktion 10/23

14:30 USA: CFNA-Index 10/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/23

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.11.23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Der Bundesgerichtshof verhandelt über eine Klausel eines Riester-Vertrages, Karlsruhe

09:30 DEU: Digital-Gipfel 2023 der Bundesregierung zum Thema «Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert.», Jena Erwartet werden neben rund 1000 Teilnehmenden aus ganz Deutschland, u. a. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP). + 09.30 Eröffnung mit Keynotes von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) + 10.00 Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz und Ethik mit Bundesminister Habeck + 10.30 Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz und Kultur mit Claudia Roth (Grüne), Staatsministerin für Kultur und Medien + 11.00 Podiumsdiskussion zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit Bundesminister Wissing + 11.00 Veranstaltung zu Künstlicher Intelligenz in Unternehmen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) + 12.00 Podiumsdiskussion zu Bildung und Digitalisierung mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 12.00 Podiumsdiskussion zu Digitalisierung und Ehrenamt mit Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) + 12.00 Pk mit den Bundesministern Habeck und Wissing

+ 15.15 Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)



10:30 DEU: Pressegespräch DWS: «Marktausblick 2024» (hybrid), Frankfurt/M.

13:15 DEU: Pk Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA anlässlich der Jahrestagung, Frankfurt am Main

17:00 DEU: Economic Dialogue - Inflation kills democracy - Finanzpolitische Vernunft als Grundlage funktionierender Gemeinschaften. Anlässlich des 100. Jahrestages der Hyperinflation in Deutschland von 1923 wird Bundesfinanzminister Christian Lindner gemeinsam mit der EZB-Präsidentin Christine Lagarde über die aktuelle weltweite Inflationsbekämpfung und die Gefahren für die Demokratie diskutieren.

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Empfehlungen zum Europäischen Semester, Straßburg

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Zahlen

08:30 CHE: SIG Group, Capital Markets Day, Düsseldorf

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/23 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)(

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 31.10./1.11.23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsch-italienische Regierungskonsultationen, Berlin Treffen unter Leitung der beiden Regierungschefs Giorgia Meloni und Olaf Scholz. Dabei soll ein gemeinsamer «Aktionsplan» zur Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen unterzeichnet werden. Solche Konsultationen gibt es auch mit zahlreichen anderen Ländern.

11:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung Pro Generika e.V. «Wann enden die Engpässe? Das ALBVVG und seine Auswirkungen auf die Versorgung», Berlin

13:30 DEU: Hybrider Kongress zur Finanzierung der Zukunftswirtschaft, Berlin u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

GBR: Britischer Finanzminister Jeremy Hunt stellt ein Gutachten des zuständigen Amtes für Haushaltmanagement vor, London

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. NOVEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung) 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Deutsche Bundesbank: Finanzstabilitätsbericht 2023

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweitägiger Kongress «16. Deutscher Nachhaltigkeitstag» mit Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in zahlreichen Kategorien, Düsseldorf

09:15 DEU: Symposium «Börsen-Zeitung»: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M.

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt/M

11:00 DEU: BGH verhandelt über Schutzfähigkeit des USM Haller Möbelbausystems, Karlsruhe

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Bildung und Jugend, Brüssel

BLR: Kremlchef Putin nimmt in Belarus am Gipfel der Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit (OVKS) teil, Minsk

CAN: Gipfeltreffen EU-Kanada (bis 24.11.23), St. John's

HINWEIS

JPN / USA: Feiertag, Börsen geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

DEU: Allianz, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung) 06:00 JPN: Frühindikatoren 9/23 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/23

08:00 DEU: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/23

08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3/23

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/23

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/23 (1. Veröffentlichung)

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Liechtenstein

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowakei



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Handelsverband Hessen zu Weihnachtsgeschäft, Frankfurt/M.

12:30 DEU: Pk Bauministerkonferenz (23.-24.11.) - auch online, Baden-Baden Mit u.a. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und den Landesbauministerinnen Nicole Razavi (CDU, Baden-Württemberg), Ina Scharrenbach (CDU, Nordrhein-Westfalen) und Karen Pein (SPD, Hamburg).

CAN: Gipfeltreffen EU-Kanada (zweiter und letzter Tag), St. John's

HINWEIS

USA: Nyse - Handel bis 19.00 h

USA: Anleihenmarkt - Handel bis 20.00 h



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 10/23

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/23 (endgültig) 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 11/23

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsche Börse (Eigenkapitalforum 2023)

10:00 Uhr - Keynote: Feeling the fallout from rate hikes - Global economic outlook Dr. Jörg Krämer, Chief Economist, Commerzbank

12:50 Uhr - Keynote: AI in Healthcare

Dr.Werner Lanthaler, CEO, Evotec SE



10:00 DEU: LBBW, Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2024 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer

10:00 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt über Haftung eines italienischen Wohmobil-Herstellers im Dieselskandal, Karlsruhe

11:30 DEU: Online-Pk Vorstellung «The Berlin Pulse»-Umfrage «Wie denken die Deutschen über Außenpolitik?», Berlin

12:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung GKV-Spitzenverband «Wir sprechen über: Die Zukunft der Krankenhausversorgung» mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Vorstand des GKV-Spitzenverbandes, Stefanie Stoff-Ahnis, Berlin

BEL: Treffen der EU-Minister für Beschäftigung und Sozialpolitik, Brüssel

NLD: 28. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW), Den Haag

----------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi