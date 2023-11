FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 129,65 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,72 Prozent.

Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, bekräftigte am Vormittag die Haltung des geldpolitischen Rats, wonach die Inflation im Währungsraum trotz jüngster Rückgänge zu hoch sei. "Wir werden daher dafür sorgen, dass unsere Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau festgesetzt werden."

Ansonsten richtet sich der Blick an den Märkten auf Dienstag, wenn in den Vereinigten Staaten neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Die Zahlen sind für die Geldpolitik der US-Zentralbank von Bedeutung. Wie auch die EZB hat die Fed ihre Leitzinsen zuletzt nicht mehr weiter angehoben. An den Märkten werden von beiden Notenbanken derzeit keine zusätzlichen Straffungen erwartet./jsl/he

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 129,7EUR gehandelt.