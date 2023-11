PEKING, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch Nachmittag fand in Shanghai die Auftragsunterzeichnungszeremonie des Verbunds von Großeinkäufern aus dem Einzelhandel der Shanghai Trading Group als Begleitveranstaltung der aktuell laufenden 6. China International Import Expo (CIIE) statt.

Unter der Führung des chinesischen Einzelhandelsriesen Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. unterzeichneten die Bright Food Group, die Greenland Global Commodity Trading Hub Group, die Metro AG, die Shanghai Laiyifen Co, Ltd und weitere Verbundmitglieder Verträge mit Ausstellervertretern aus aller Welt. Zu den Beschaffungskategorien gehörten Lebensmittel, Konsumgüter, medizinische Geräte und weitere mit dem Lebensunterhalt von Menschen in Zusammenhang stehende Bereiche.