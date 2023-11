Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kaisersesch (ots) - Fachkräftemangel, Kostendruck, sogar Existenzangst - fürviele Unternehmer sind dies keine Fremdwörter, sondern Teil ihres Alltags alsArbeitgeber. Egal, in welcher Branche - Arbeitgeber stehen zunehmend vor derHerausforderung, ihre Mitarbeiter langfristig zu halten, denn trotz attraktiverBenefits gelingt ihnen dies oft nicht. Ralf Willems, Versicherungsberater undVorstand der corrigo AG, reagiert auf diese Situation mit einem flexiblen,steuerfreien System betrieblicher Gesundheitsvorsorge: Er macht durch seineBeratung auf den Zweck einer betrieblicher Krankenversicherung aufmerksam undbietet Unternehmen somit einen attraktiven Weg, sich als bevorzugter Arbeitgeberzu positionieren und gleichzeitig die Gesundheit ihrer Belegschaft zu fördern.Was es damit auf sich hat und worauf es dabei im Besonderen ankommt, erfahrenSie hier.Im Rennen um qualifizierte Fachkräfte versuchen Unternehmen vermehrt, dieKandidaten durch attraktive Benefits zu überzeugen. Das Problem dabei: Viele derklassischen Angebote wie Gehaltserhöhungen sind insbesondere für kleinereUnternehmen entweder nicht finanzierbar oder bieten im Vergleich zu ähnlichenZusatzleistungen der Konkurrenz keine Individualität auf dem Markt. Einebetriebliche Krankenversicherung für Mitarbeiter wird von vielen Arbeitgeberndabei übersehen. Schließlich vermuten viele dahinter einen großen Aufwand undwenig Nutzen. Arbeitgeber ignorieren so eine preiswerte Möglichkeit, das Imagedes Unternehmens durch attraktive Benefits hervorzuheben. Noch nie wurde so vielWert auf eine gesunde Lebensführung gesetzt wie heute - wieso denken so vieleBetriebsleiter also nicht an die Gesundheit ihrer Kollegen und ihrerpotenziellen Mitarbeiter? "Ohne ein attraktives Benefit-System riskierenUnternehmen nicht nur, wichtige Talente an die Konkurrenz zu verlieren. Vielmehrlassen sie dadurch auch die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Belegschaft außerAcht, was auf Dauer zu mehr Ausfallzeiten führt und auch ihrerMitarbeiterbindung schadet", warnt Ralf Willems, Vorstand der corrigo AG."Eine betriebliche Krankenversicherung bietet die effektivste Methode, um derBelegschaft zu zeigen, dass man sich intensiv mit ihren Bedürfnissenauseinandersetzt. Unternehmer müssen sich fragen: Wie viel Umsatz macht einMitarbeiter, der durch gesundheitliche Förderungen langfristig im Unternehmenbleibt oder neu dazukommt? Es ist und bleibt ein Top-Investment", fügt derVorsorgeexperte hinzu. Die Expertise von Ralf Willems wurzelt in seiner mehr als