Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg 3. Quartal 2023 / Rezession in Chemie- und Lacksparte / Pharma weiterhin erfreulich / Chemie-Arbeitgeber "Schwierig besonders für den Mittelstand" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Die Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie in

Baden-Württemberg, Chemie.BW, zeigten sich heute anlässlich der Konjunkturdaten

zum driten Quartal 2023 äußerst besorgt über die Situation der Branche: "Es geht

um die Zukunft des Industrie- und Chemie-Standortes Baden-Württemberg," so

Patrick Krauth, Vorsitzender des baden-württembergischen

Chemie-Arbeitgeberverbandes (agvChemie). Für die Mittelständler in der Chemie-

und Lackindustrie sei die Lage besonders herausfordernd: Sie könnten den weiter

hohen Energiekosten, dem Kostendruck durch immer mehr Bürokratie und steigende

Lohnzusatzkosten nicht ausweichen.



Nach den jetzt vorliegenden Daten des Statistischen Landesamtes sind in den

ersten drei Quartalen 2023 die Umsätze der Chemie-, Pharma- und Lackbranche in

Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr nur noch um 0,5 Prozent (auf 19.9

Milliarden Euro) gestiegen.