Im weiteren Wochenverlauf erwarten die Anleger wichtige Inflationsdaten aus den USA und Europa. Sie könnten für etwas mehr Klarheit sogen, in welche Richtung die Geldpolitik in diesen Regionen gehen wird, insbesondere nach den gemischten Signalen von Vertretern der US-Notenbank Fed in den vergangenen Tagen.

Dazu stehen Ende der Woche Gespräche zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der USA im immer noch nicht beigelegten Haushaltsstreit an. Am späten Freitagabend hatte die Ratingagentur Moody’s den Ausblick für die US-Bonität von "stabil" auf "negativ" gesetzt. Als Hauptgrund für die Maßnahme gab sie an, dass sich das Abwärtsrisiko für die Finanzstärke des Landes verstärkt habe. Ein Scheitern der Haushaltsgespräche dürfte die Bonitätswächter, die die bisherige Spitzeneinstufung "AAA" noch einmal bestätigt hatten, in ihrer Skepsis noch bestärken.

Unternehmensseitig war die Agenda zu Wochenbeginn übersichtlich. Die Hoffnung auf einen Großauftrag von Turkish Airlines bescherte Airbus ein überdurchschnittliches Kursplus von 1,4 Prozent. Laut dem Flugzeughersteller sind sich beide Seiten über eine "bedeutende Flugzeugbestellung" im Prinzip einig und wollen sie in den nächsten Tagen bekannt geben. Turkish Airlines zufolge geht es um den Kauf von 355 Airbus-Flugzeugen, davon 240 als Festbestellung und 115 als Optionen.

Dagegen konnten die vor allem zu Handelsbeginn starken Aktien von Novo Nordisk nur einen Gewinn von 0,3 Prozent ins Ziel retten. Der Hersteller von Medikamenten gegen Diabetes und Fettleibigkeit hatte am Wochenende zusätzliche Studiendetails zur positiven Wirkung des Appetitzüglers Wegovy unter anderem bei der Vorbeugung von Herzinfarkten vorgelegt./gl/he