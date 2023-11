Die Analysten von Morgan Stanley und Goldman Sachs haben unterschiedliche Prognosen für die Zinssenkungen der US-Zentralbank (Fed) ab 2024. Morgan Stanley erwartet, dass die Fed ab Juni 2024 in Schritten von 25 Basispunkten den Leitzins senken wird, bis er Ende 2025 auf 2,375 Prozent sinkt. Goldman Sachs prognostiziert die erste Senkung im vierten Quartal 2024 und danach eine Senkung pro Quartal bis Mitte 2026, mit einem Zielbereich von 3,5 bis 3,75 Prozent. Die Prognosen von Goldman Sachs liegen näher an denen der Fed, die für das nächste Jahr zwei Senkungen plant und den Leitzins 2025 bei 3,9 Prozent sieht. Morgan Stanley erwartet eine schwächere US-Wirtschaft, aber keine Rezession, während Goldman Sachs von einem höheren Gleichgewichtszins ausgeht. Der Markt rechnet derzeit zu 91,2 Prozent mit einer Zinspause auf der nächsten Sitzung der Fed am 13. Dezember.