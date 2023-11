Trotz gedämpften Wirtschaftswachstums erwartet Guindos eine baldige Belebung. In seiner Rede auf der Frankfurter Euro Finance Week betonte er, dass der Inflationstrend rückläufig sei, trotz eines erwarteten vorübergehenden Anstiegs in den kommenden Monaten. Mit einer Inflationsrate von 2,9 Prozent im Euroraum, die über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegt, stehen europäische Wirtschaftsbeamte vor Herausforderungen, insbesondere durch Unsicherheiten im Energie- und Lebensmittelsektor. Guindos deutet an, dass die EZB wahrscheinlich den Höhepunkt der Zinserhöhungen erreicht hat und eine Reduzierung der Kreditkosten derzeit nicht in Betracht gezogen wird. Die EZB erwartet neue Prognosen im Dezember, die eine Neubewertung der Inflationsaussichten und der erforderlichen politischen Maßnahmen ermöglichen werden. Diese Ankündigung erfolgt vor den neuen Wirtschaftsprognosen der Europäischen Kommission, die am Mittwoch erwartet werden.