Die morgigen Daten zur Inflation in den USA sind besonders wichtig, weil sie gleich zwei Narrative bestätigen müssen: erstens, dass der Trend weiter nach unten zeigt (was er seit Juli jedoch nicht tut). Und zweitens, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird, eben weil die Inflation auf dem Weg nach unten sei. Sollten die Daten zur Teuerung tatsächlich niedriger ausfallen als erwartet, würde diese These bestätigt - wenn aber nicht, würde das die Aktienmärkte auf dem falschen Fuß erwischen. Denn das Szenario einer bereits in Sachen Zinsanhebung fertigen US-Notenbank ist eingepreist - eine oder mehrere Zins-Anhebungen aufgrund hartnäckig hoher Inflation jedoch nicht! Heute wenig Veränderung an der Wall Street - man lehnt sich vor den morgigen Daten nicht allzu weit aus dem Fenster..

1. Italien: Eine mögliche Herabstufung auf Junk hätte fatale Folgen

2. Fed: Morgan Stanley erwartet deutliche Zinssenkungen auf 2,4%

