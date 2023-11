Xinhua Silk Road Jahreskonferenz des Financial Street Forum vermittelt breites Vertrauen in Chinas Öffnung und Zusammenarbeit mit der Welt

Peking (ots/PRNewswire) - Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2023

hat nach Ansicht der teilnehmenden Experten aus dem In- und Ausland ein breites

Vertrauen in die Öffnung Chinas und die Zusammenarbeit mit der Welt vermittelt.



Experten, die an der Konferenz teilnahmen, waren allgemein der Ansicht, dass die

Stärkung der finanziellen Öffnung und der Zusammenarbeit ein wichtiges

Instrument ist, um die gemeinsame Nutzung der Ergebnisse der wirtschaftlichen

Entwicklung und eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit zu fördern.