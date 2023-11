Um 5,13 % höhere Stromerzeugung -- Risen Energy veröffentlicht empirische Daten von HJT-Hyperion-Modulen

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - In den letzten zehn Jahren hat eine wachsende

Anzahl chinesischer Unternehmen weltweit Ökoenergieprojekte gestartet. Die

Entwicklung von Photovoltaik (PV) mit ihren geringeren CO2-Emissionen und

niedrigeren Stromgestehungskosten wird dabei zu einer Hauptantriebskraft für das

tiefgreifendere Wachstum der Branche. Die Heterojunction (HJT)-Hyperion-Module

von Risen Energy folgen konsequent einem "Doppelantrieb"-Ansatz - niedrigere

Stromgestehungskosten und geringere CO2-Emissionen. Diese Philosophie zielt

darauf ab, die CO2-Bilanz zu reduzieren und gleichzeitig niedrigere

Stromgestehungskosten bei einer höheren Stromerzeugung zu erzielen. So können

hochwertige Made-in-China-Produkte, die den globalen Marktanforderungen

entsprechen, angeboten werden.



HJT-Produkte zeichnen sich grundsätzlich durch eine hohe Stromerzeugung aus.

Risen Energy hat, wie in Abbildung 1 gezeigt, durch Simulationen in mehr als 20

Ländern und Regionen mit typischen klimatischen Umgebungen in aller Welt die

Stromerzeugung von HJT-Hyperion-Modulen mit der Stromerzeugung durch PERC-Module

und TOPCon-Module verglichen. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass HJT-Module

in verschiedenen Regionen im Vergleich zu TOPCon- und PERC-Modulen durchgängig

deutlich mehr Energie erzeugt haben. Insbesondere in Hochtemperaturbereichen

haben sie eine hervorragende Leistung bewiesen.