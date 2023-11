Elit'Avia geht eine Partnerschaft mit Avionmar ein und verbessert damit sein Angebot für den Ankauf und Verkauf von Flugzeugen

SAFI, Malta, 13. November 2023 /PRNewswire/ -- Elit'Avia International, ein privater Anbieter voll integrierter Lösungen für die Privatluftfahrt, gab heute eine Partnerschaft mit dem in Österreich ansässigen Unternehmen Avionmar bekannt, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Finanzierung, Ankauf, Verkauf und Leasing von Geschäftsflugzeugen, Hubschraubern und Verkehrsflugzeugen.

„Im Zuge der Wachstumsstrategie von Elit'Avia haben wir eine offizielle Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft mit Avionmar abgeschlossen. Durch diese Partnerschaft können wir unsere umfassende Erfahrung optimal nutzen, unser Angebot für den Ankauf und Verkauf von Geschäftsflugzeugen weiter ausbauen und unsere Kunden auf der ganzen Welt besser bedienen", sagt Michel Coulomb, CEO und Accountable Manager von Elit'Avia International.

Sowohl Elit'Avia als auch Avionmar verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich des Ankaufs und Verkaufs von Geschäftsflugzeugen – sie haben weltweit Hunderte von Geschäftsflugzeugen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar verkauft.

„Avionmar freut sich über die Partnerschaft mit Elit'Avia, mit dessen Team wir bereits in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten durften. Diese Partnerschaft wird uns in die Lage versetzen, weiterhin eine führende Ressource für den Ankauf und Verkauf von Geschäftsflugzeugen zu sein und wird gleichzeitig sicherstellen, dass wir unseren Boutique-Ansatz bewahren und unseren Kunden weiterhin die maßgeschneiderten Lösungen anbieten können, die sie von uns erwarten." Stefan Duller, CEO von Avionmar

Die Partnerschaft von Elit'Avia mit Avionmar stellt sicher, dass diejenigen, die einen Geschäftsjet kaufen oder verkaufen möchten, Zugang zu einer unübertroffenen internationalen Reichweite, zu datengestützten Marktanalysen und zu einem fachkundigen Verkaufsteam haben, das über jahrzehntelange Erfahrung mit allen Aspekten von Geschäftsjet-Transaktionen verfügt.

Informationen zu Elit'Avia

Elit'Avia hat seinen Hauptsitz in Malta und ist ein vollständig integrierter Anbieter von Lösungen für die Privatluftfahrt, einschließlich Flugzeugmanagement, Flugzeugcharter, Ankauf und Verkauf sowie technische Überwachungsdienste durch die Marken Elit'Avia International und Elit'Avia Americas.

Das Team von Elit'Avia ist der Sicherheit, dem Service, der Integrität, der Transparenz und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Gegenwärtig verwaltet Elit'Avia eine gemischte Flotte von 25 Geschäfts- und Frachtflugzeugen für Charter- und Privatnutzung über unsere maltesischen und AOCs von San Marino und das FAA Part 135-Zertifikat Zu den Flugzeugtypen gehören Gulfstream, Bombardier, Dassault, Embraer, Hawker, Cessna und Boeing. Weitere Informationen finden Sie auf www.elitavia.com.

Medienkontakt: Elit'Avia, Chris Langan, Director of Marketing, chris.langan@elitavia.com, Tel.: +1 514 754-9980; Avionmar, Anna Widowitz-Stern, Sales Engineer, anna.stern@avionmar.com, Tel.: +43 (0) 4272 44 7 66

