Das Jahr 2023 war für chinesische Aktien nicht besonders erfolgreich, insbesondere für H-Aktien, die an der Börse Hongkong gelistet sind. Diese verzeichneten einen Rückgang von fast zehn Prozent, wie der Hang Seng China Enterprises Index zeigt. Analysten von Goldman Sachs sehen auch für die Zukunft düstere Aussichten und haben ihre Empfehlung für H-Aktien gesenkt. Sie sind jedoch etwas optimistischer in Bezug auf A-Aktien, die an den Festlandbörsen Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden. Diese könnten von der Entwicklung Chinas zu Bereichen mit höherer Produktivität und größerer Autokratie profitieren. Trotzdem wurde auch hier die Gewinnwachstumsprognose für 2024 gesenkt. Im Gegensatz dazu stufen die Goldman-Analysten Indien aufgrund der erwarteten strukturellen Wachstumsaussichten in den nächsten zwei Jahren als "Overweight" ein und erwarten ein Gewinnwachstum im mittleren Zehnerbereich. Sie sehen eine breite Palette von Alpha-generierenden Themen für Anleger, einschließlich der Make-in-India-Initiative der indischen Regierung.