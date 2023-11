Wirtschaft Wissing warnt vor "Überbietungswettbewerb" bei KI-Regulierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnt vor Überregulierung von Künstlicher Intelligenz. "Es reicht bei KI nicht aus, nur die Risiken zu beherrschen, weil man ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit verliert, man muss auch die Chancen nutzen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



"Dabei darf es nicht zu einem Überbietungswettbewerb kommen, wer am schnellsten und am stärksten reguliert." Deswegen lehne er die "scharfen Vorschläge" des EU-Parlaments in dieser Sache auch "entschieden" ab. "Wir können Europa nicht zum am schärfsten regulierten Markt machen, mit dem Risiko, dass diese Technologie abwandert und wir sie dann vielleicht aus China importieren", mahnt Wissing.