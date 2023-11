"Premierminister Rishi Sunak verkauft seine Umbildung als Befreiungsschlag, mit dem er ein Jahr vor der nächsten Parlamentswahl Führungsstärke suggerieren will. In Wahrheit ist es ein Akt der Verzweiflung. Noch vor wenigen Wochen versuchte der konservative Premier, sich als Kandidat des Wandels zu präsentieren, und distanzierte sich damit zugleich von den zwölf Jahren, in denen seine vier Vorgänger die Politik im Königreich bestimmt haben - darunter waren sechs Jahre unter Cameron. Dass er den Ex-Premier dennoch zurückholt, ist das Eingeständnis, dass Sunaks Neuerfindung bereits gescheitert ist. Die Umfragewerte belegen das: Der Vorsprung der oppositionellen Labour-Partei ist in den vergangenen Wochen auf über 20 Prozentpunkte gewachsen. Viele Briten haben mit den Tories abgeschlossen und wollen den Wechsel."/zz/DP/he

