SHENZHEN, China, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Sechs Monate nach dem Eintritt von yoose in den globalen Markt wird das Unternehmen im November sein neuestes Produkt der C1-Serie vorstellen. Der vollständige Name von C1 lautet „yoose ICE Shaver", ein vollständig transparenter tragbarer Rasierer.

C1 ist der erste „transparente" Rasierer von yoose. Das Produkt hat ein völlig transparentes Gehäuse und ein diamantähnliches, facettiertes Aussehen, das dem Rasierer einen neuen Designstil verleiht. Das Design des yoose ICE Rasierers ist von der transparenten Kohlefaserhaube eines Sportwagens inspiriert, die es dem Verbraucher ermöglicht, die innere mechanische Struktur auf einen Blick zu erkennen. Während das Gerät in Betrieb ist, zeigt die atmende Kontrollleuchte den Status des Geräts in Echtzeit an, ähnlich wie die Leuchte eines Mecha, und nutzt das futuristische und Sci-Fi-Design, um die Ästhetik des modernen Industriedesigns zu demonstrieren. Gleichzeitig ist die C1 in zwei Farben erhältlich, nämlich in Grau und Grün. Die dunkle und transparente Farbe Space Grau ist gut in die innere Struktur von C1 integriert und demonstriert das Produktdesign der Zukunftstechnologie und die Cyberpunk-Ästhetik; während Grün eine schillernde Farbe ist, die die undefinierbare Persönlichkeit junger Menschen und ihren Selbstausdruck vollständig demonstriert.