Deutsche Pfandbriefbank hält trotz Krise an Ziel für Neugeschäft fest

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hält trotz der Krise am Immobilienmarkt an ihren Plänen für das Neugeschäft in diesem Jahr fest. Vorstandschef Andreas Arndt rechnet weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 6,5 und 8 Milliarden Euro, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer bei der Vorlage endgültiger Quartalszahlen am Dienstag mitteilte. Diese Prognose hatte er bereits im Sommer gekappt. Beim Abschluss neuer Kreditverträge wurde die Bank nach eigenen Angaben noch wählerischer. In den ersten neun Monaten summierte sich ihr Neugeschäft auf lediglich 4,2 Milliarden Euro nach 6,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

