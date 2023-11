DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Die Anleger warten am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA ab. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax knapp mit 0,06 Prozent im Minus auf 15 336 Punkte. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind durchwachsen. Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Eindrücke für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Eher Einzelwerte könnten von der Berichtssaison bewegt werden. Die Experten der Commerzbank sprachen aktuell von Konsolidierung an den Börsen

USA: - VORSICHT DOMINIERT - Die US-Börsen haben am Montag nach dem jüngsten Kurssprung wenig verändert geschlossen. Vor heimischen Inflationsdaten am Dienstag, die ein wichtiger Faktor für die US-Geldpolitik sind, hielten sich die Anleger mit einer klaren Positionierung zurück. Zudem drückte die Nachricht, dass die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten demnächst die Top-Bonität aberkennen könnte, etwas auf die Stimmung. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,16 Prozent auf 34 337,87 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es indes um 0,08 Prozent auf 4411,55 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Freitag noch stärker als die beiden anderen Indizes angezogen hatte, verlor 0,30 Prozent auf 15 482,79 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag vor wichtigen US-Inflationsdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,3 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel im späten Handel um 0,2 Prozent und der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, vesank um 0,3 Prozent.

^

DAX 15345,00 0,73%

XDAX 15354,38 0,19%

EuroSTOXX 50 4232,19 0,83%

Stoxx50 3894,04 0,69%



DJIA 34337,87 0,16%

S&P 500 4411,55 -0,08%

NASDAQ 100 15482,79 -0,30%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,76 +0,01%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0697 -0,02%

USD/Yen 151,71 0,04%

Euro/Yen 162,29 0,02%

°



ROHÖL:



^

Brent 82,70 +0,18 USD

WTI 78,43 +0,17 USD

°



/mis