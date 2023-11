Wir blicken dennoch an dieser Stelle auf die Chartbilder und beginnen mit dem großen Rahmen und der Berührung der Trendlinie am vergangenen Donnerstag, wie in der Morgenanalyse am 10.11.2023 dargestellt:

Zum Freitag würde dann ein erster Abprall verzeichnet:

Er setzte sich zum Wochenstart fort, wie die Vorbörse in der gestrigen Analyse aufzeigte:

Es kam hierbei jedoch nicht zu weiteren Abschlägen, denn bereits der XETRA-Start formierte ein neues GAP auf der Oberseite. Diese Gelegenheit nutzte ich, um auf fallende Kurse im Sinne des übergeordneten Chartbildes zu spekulieren:

Das Level um 15.300 blieb lange Zeit der Dreh- und Angelpunkt im Markt. Letztlich setzte sich aber die Stärke durch und wir kamen dem GAP-close auf der Oberseite näher als der Kurlücke vom Morgen:

Damit wurden die Minuszeichen vom Freitag fast aufgeholt und die Daten von der Börse Frankfurt zeigen per Schlusskurs wieder Stärke auf:

Dies lag u.a. auch an der soliden Wall Street. Auf die blicken wir nun im Detail und haben auch erste Indikationen des Tages mit der Vorbörse im Blick.

DAX-Vorbörse und stabiler US-Handel

Starke Voraussetzungen aus der Vorwoche standen zur Prüfung am Montag (Rückblick):

Denn mit einer drohenden Herabstufung der Bonität der USA waren die US-Futures zunächst negativ in die neue Woche gestartet. Dieses Minus wurde jedoch stark minimiert. Bereits zum Handelsstart gab es höhere Notierungen, doch die Tiefs des Tages sind noch einmal getestet worden.

Mit Blick auf eine solche Stabilisierung formulierte ich einen Long-Gedanken gestern im Livetrading und setzte ihn wie folgt um:

Der Nasdaq verteidigte letztlich das Niveau oberhalb der Oktoberhochs, welches er am Freitag so dynamisch angelaufen war:

Der Dow Jones zeigte sogar ein Plus auf, der Nasdaq verfehlte es nur knapp auf Schlusskursbasis. Alle internationalen Marktstände siehst Du hier zum Dienstagmorgen:

Für den Handelsstart am Dienstag ist im DAX kein neuer Impuls zu sehen. Die Hochs vom Freitag wurden bereits in der Nachbörse am Montag erreicht und dort verharrt der Index aktuell:

Mittelfristig bleibt nun wichtig, ob wir uns vom 15.300er-Bereich lösen können:

Welche Termine stehen heute auf der Agenda?

Termine für Dienstag den 14.11.2023

Wichtigster Ankerpunkt am Vormittag ist der ZEW Index. Er wird per Umfrage ermittelt und für Deutschland und die EU parallel um 11.00 Uhr veröffentlicht.

Am Nachmittag stehen dann 14.30 Uhr die wichtigen US-Verbraucherpreise auf der Agenda. Sie geben der US-Notenbank weitere Anhaltspunkte zur Einschätzung der Inflation. Um diesen Termin herum gibt es weitere Äußerungen von US-Notenbankmitgliedern.

An dieser Stelle sind alle Daten mit den entsprechenden Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.

Weitere Quartalszahlen für die Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

