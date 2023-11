CapitaLand prämiert 10 Gewinner der Sustainability X Challenge 2023 mit bis zu 1 Million Singapur-Dollar (SGD), um deren Innovationen in seinen Liegenschaften weltweit zu testen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Singapur (ots/PRNewswire) - Die CapitaLand Group (CapitaLand) hat die 10Gewinner der CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) 2023 mit bis zu 1Million SGD ausgezeichnet, um ihre Innovationen in ausgewähltenCapitaLand-Immobilien weltweit zu testen, nachdem sie beim CSXC 2023 Demo Dayvorgestellt worden sind. Vier herausragende Innovatoren - viAct, HealthwayFamily of Brands, Ralos Enterprise Corporation (Enamil LLC Japan) und Magorium -haben die von Enterprise Singapore verliehenen Sonderauszeichnungen High ImpactAward, Most Innovative Award, Most Scalable Award und Emerging Startup Awardgewonnen und erhalten jeweils 150.000 SGD zur Finanzierung ihrer Pilotprojekte.Die Innovation von viAct ist ein KI-gestütztes Videoanalysetool, dasdetaillierte Einblicke liefert, die die Sicherheit, Produktivität und Einhaltungvon Umweltstandards am Arbeitsplatz verbessern (KI-gestützte Videoanalyse). DieHealthway-Markenfamilie verwendet eine patentierte Filtrationstechnologie mitniedrigem Druckabfall, die bestehende Filtermedien ersetzt, um die Leistung unddie Filtrationseffizienz auf Systemebene bestehender Lüftungsanlagen zuverbessern und gleichzeitig die Energiebelastung der Ventilatormotoren zureduzieren (Desinfizierendes Filterungssystem). Das leichte, flexible Solarmodulder Ralos Enterprise Corporation (Enamil LLC Japan) ist in gewelltes Stahlblechintegriert und kann horizontal oder vertikal als gebäudeintegriertePhotovoltaikanlage (PV) oder als herkömmliche Solar-Photovoltaikanlage(Gewelltes Solardach) installiert werden. Bei der Lösung von Magorium handelt essich um eine Technologie, die kontaminierte und nicht sortierteKunststoffabfälle in ein nachhaltiges Baumaterial umwandelt, das für den Bau vonStraßen in den Gewerbegebieten von CapitaLand (Magorium) verwendet werden kann.Sechs weitere Innovationen [1] zu den Themen kohlenstoffarmer Übergang,Wassereinsparung und Widerstandsfähigkeit, Abfallmanagement undKreislaufwirtschaft sowie Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden in Gebäudenhaben ebenfalls jeweils 75.000 SGD zur Förderung ihrer Pilotprojekte erhalten.Die Finalisten mit innovativen Entwicklungen aus aller Welt wurden aus über 680Innovationen und 79 Ländern für die dritte Ausgabe der CSXC ausgewählt, demersten globalen Wettbewerb für nachhaltige Innovationen eines in Singapuransässigen Immobilienunternehmens. Im Einklang mit den Bemühungen vonCapitaLand, Innovationen in der gesamten Baubranche zu fördern, fand der CSXC2023 Demo Day in Verbindung mit der Eröffnung des Built Environment InnovationHub auf dem Braddell Campus (BEIH) der Building and Construction Authority (BCA)statt. Darüber hinaus wird CapitaLand die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit