Übergeordnet steckt das Paar EUR/USD seit einem Kursstand von 1,2349 US-Dollar aus Anfang 2021 in einem Abwärtstrend fest, den Tiefpunkt durchschritt das Paar bei 0,9535 US-Dollar gegen Ende September letzten Jahres. Seitdem konnte eine erste markante Kaufwelle an 1,1275 US-Dollar vollzogen werden. Seit Sommer korrigiert das Paar jedoch talwärts und hat sich im Zuge dessen wieder unter den EMA 200 begeben. Dieser wird nun von unten her einem Test unterzogen und gilt als Schlüsselmarke für ein Folgekaufsignal zurück an die aktuellen Jahreshochs. Noch aber sind Bären nicht ganz chancenlos, zumal der laufende Aufwärtstrend untergeordneter Natur sich noch als bärische Flagge entpuppen könnte.

Inkonsistente Signale