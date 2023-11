Klimaklage gegen Mercedes-Benz Deutsche Umwelthilfe zieht vor den Bundesgerichtshof

Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bringt ihre Klimaklage gegen den

Autokonzern Mercedes-Benz vor den Bundesgerichtshof. Die Umwelt- und

Verbraucherschutzorganisation fordert eine klimagerechte Neuausrichtung des

Autoherstellers mit einer deutlichen Reduktion seiner CO2-Emissionen in Einklang

mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Klimaschutzgesetz. Dafür muss

Mercedes-Benz den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner-Neuwagen spätestens bis

2030 stoppen. Die andernfalls drastischen Eingriffe in die Freiheit der Menschen

seien nicht mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021 vereinbar,

so die DUH. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte die von der DUH eingelegte

Berufung in zweiter Instanz abgewiesen.



Dazu Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer: