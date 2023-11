Düsseldorf (ots) - Die neu erschiene Studie "Gigabitförderung 2.0 in 2023:

Doppelt überzeichnet und unverzichtbar" zeigt auf, dass die Gigabitförderung ein

elementares Element des deutschen Glasfaserausbaus ist: Gefördert werden im

Schnitt 20% der Adressen der Gemeindegebiete, die durchschnittlichen Kosten je

Adresse betragen 8.700 EUR - das 4-5fache der Schwelle für den

eigenwirtschaftlichen Ausbau.



Dabei ist ein lokaler Blick entscheidend, denn die Spannbreite ist hoch: Haben

in urbanen Regionen nur 0.6 % aller Adressen Bedarf nach öffentlicher Förderung

für den Ausbau, ist für einige ländliche Kreise Unterstützung bei bis zu 83 %

aller Haushalte notwendig.





Erschließungskosten in der Förderung bis zu 38.000 Euro pro AdresseDie Erschließungskosten dieser geförderten Adressen liegen dabei weit über denSchwellwerten für den privatwirtschaftlichen Ausbau, die häufig bei maximal2.000 Euro pro Homes Passed angesetzt werden: Die durchschnittlichenFörderkosten pro Adresse liegen bei ca. 8.700 EUR, mit auch hier hoherSpannbreite von 4.000 bis 38.000 EUR.Rund 300 km Trasse sind je Projekt erforderlich, auch hier ist die Bandbreitemit 9 bis fast 1.100 km groß. Kaum 11 Adressen pro Kilometer verdeutlichen dabeidie Herausforderung der flächendeckenden Versorgung, mit hohenTiefbauerfordernissen für wenig erschlossene Haushalte.Die Förderung bleibt elementarer Bestandteil des Glasfaserausbaus in Deutschland"Private Anbieter müssen angesichts gestiegener Bau- und Finanzierungskostenganz genau hinschauen, für welche Adresse sich der Ausbau noch lohnt. Vor diesemHintergrund ist es gerade für ländliche Regionen entscheidend, dass dieFörderung entstehende Lücken füllen kann", so MICUS Geschäftsführer SebastianFornefeld, "Unsere Analyse zeigt, dass grundsätzlich die "richtigen" Adressenmit geringem eigenwirtschaftlichem Potential gefördert werden. Auf dieser Basiskann und sollte schnell gehandelt werden, ein weiteres Warten kann sichDeutschland nicht erlauben - darauf weist die EU-Kommission zu Recht hin."Die EU-Kommission hatte zuletzt im September dieses Jahres "schwere Mängel" imGlasfaserausbau Deutschlands beklagt und auf die mit 19 Prozent der Haushaltegeringe Abdeckung verwiesen, die deutlich unter dem EU-Schnitt von 56 Prozentliegt.Die komplette Studie steht kostenlos zum Download bereit unter:https://www.micus-duesseldorf.de/de/publikationen/studienÜber MICUSMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führendenBeratungsunternehmen in den Bereichen Förderung, Breitbandausbau,Glasfasernetzplanungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Netzbewertung. Wirunterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigstenEntscheidungsprozessen, von bundesweiten oder regionalen Netzbetreibern überStadtwerke und Energieversorger bis hin zu Ländern, Kreisen und Kommunen. Seitunserer Gründung im Jahr 2000 lassen wir uns am Erfolg unserer Beratungsarbeitmessen: In mehr als 300 Glasfaserprojekten in über 160 Kommunen und Landkreisenhat MICUS mehr als 3 Mrd. EUR Investitionsvolumen begleitet.Pressekontakt:Herr Sebastian FornefeldGeschäftsführer MICUS Strategieberatung GmbHPempelforter Str. 5040211 DüsseldorfTel.: +49(0)211 49769111E-Mail: mailto:info@micus.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126959/5648168OTS: MICUS Strategieberatung GmbH