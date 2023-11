FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger dürften am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA abwarten. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,07 Prozent auf 15 356 Punkte. Am Vortag war der Dax fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen und an den in der Vorwoche erreichten höchsten Kurs seit Mitte Oktober herangelaufen. Das Chartbild sieht weiter positiv aus. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Dienstag nur leicht schwächer erwartet.

Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Einschätzungen für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Bis die Daten bekannt sind, dürfte am Markt insgesamt nicht allzu viel passieren. Einzelwerte könnten gleichwohl von der Bilanzsaison bewegt werden, denn es stehen am Dienstag nochmals zahlreiche Quartalsberichte auf der Agenda.