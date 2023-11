Glencore kauft Mehrheit des Kohlegeschäfts der kanadischen Teck

ST. HELIER (dpa-AFX) - Der Rohstoffkonzern Glencore kommt beim kanadischen Teck-Konzern nach Monaten des Werbens zum Zug. Für knapp 7 Milliarden US-Dollar kauft Glencore eine Mehrheit an dessen Stahlkohlegeschäft. Konkret übernimmt Glencore 77 Prozent für einen Kaufpreis von 6,93 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Glencore zahlt den Preis in bar. Eine entsprechende bindende Vereinbarung für eine Übernahme des Kohlegeschäfts sei unterzeichnet worden, so Glencore. Das Geschäft läuft bei Teck unter dem Namen Elk Valley Resources (EVR). Eine Minderheit von EVR wird von der Nippon Steel Corporation (NSC) übernommen./cf/rw/AWP/zb