Egyptair bestellt zehn Airbus A350-Großraumjets

DUBAI (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat am zweiten Messetag in Dubai einen neuen Käufer für seine A350-Großraumjets gefunden. Die staatliche ägyptische Fluggesellschaft Egyptair habe zehn Maschinen in der Version A350-900 bestellt, teilte der Dax-Konzern am Dienstag auf der Dubai Airshow mit. Für die Airline sind es die ersten Maschinen aus der A350-Reihe. Zum Messestart am Montag hatte der US-Flugzeughersteller Boeing allein von den Golf-Fluglinien Emirates und Flydubai Bestellungen über 125 Großraumjets für die Langstrecke erhalten. Airbus feilt unterdessen noch mit Turkish Airlines an einem Großauftrag über mehr als 200 Flugzeuge plus Optionen für weitere./stw