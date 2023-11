Deutlich gestiegen ist die Zahl neuer Kleinunternehmen. In diesem Bereich zählte das Bundesamt in den neun Monaten 153 400 Gewerbeanmeldungen. Das waren 45,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Inklusive Nebenerwerbsbetrieben lagen die Neugründungen mit 460 300 um 8,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Vollständig aufgegeben haben von Januar bis September des laufenden Jahres unterdessen 352 400 Betriebe und damit 11,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Allerdings gaben zugleich deutlich mehr größere Betriebe auf als ein Jahr zuvor: 72 200 Abmeldungen waren 11,4 Prozent mehr als von Januar bis einschließlich September 2022, wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte. Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung gehen die Statistiker aus, wenn beispielsweise Arbeitnehmer eingestellt werden oder der Chef beziehungsweise die Chefin einen Handwerksbrief besitzen.

WIESBADEN (dpa-AFX) - In den ersten neun Monaten 2023 sind in Deutschland mehr größere Betriebe gegründet worden als ein Jahr zuvor. 91 400 Gewerbeanmeldungen von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung zählte das Statistische Bundesamt und damit 2,5 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Mehr Gründungen größerer Betriebe in Deutschland

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer