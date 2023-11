Cielos Tools zur Personalbeschaffung statten Ihre Personalvermittler mit der Macht der KI aus

Cielo hat alles, was das Unternehmen über die besten Recruiting-Prozesse weiß, in Digital Accelerators umgesetzt und auf der Grundlage des Feedbacks von TA-Führungskräften individuelle, intelligente Tools entwickelt, die auf die größten Schwachstellen im heutigen Einstellungsprozess abzielen.

„Echte bahnbrechende Veränderungen sind selten – aber mit unserem ersten verfügbaren Tool, Cielo Source und Engage, haben wir genau das erreicht. Durch die Kombination der Sourcing-Kanäle in einer zeitsparenden Plattform, welche die Erfahrung der Bewerber in den Vordergrund stellt, ist es jetzt einfacher denn je, qualifizierte Talente zu finden, einzustellen und zu schematisieren", sagt Felix Wetzel, Vice President – Product Management. „Qualifizierte, interessierte und verfügbare Bewerber werden sofort an Ihr Team weitergeleitet, was die Gesamtproduktivität erhöht und den Aufbau sinnvoller Beziehungen fördert."

Arkadev Basak, Partner bei der Everest Group, sagt: „Cielos Führungsposition bei technologiefähigen Personalbeschaffungsdienstleistungen dient als starke Grundlage für die Entwicklung von Personalbeschaffungstechnologien wie Digital Accelerators. Während das Unternehmen sich in den Bereich HR-Technologie wagt, freue ich mich zu sehen, wie der Markt auf die innovative Mischung aus intelligenten KI-angetriebenen Tools reagiert, die von TA-Expertise unterstützt wird. Diese kontinuierlichen Entwicklungen zeigen Cielos Engagement, sich an die sich wandelnden Anforderungen von TA-Führungskräften in der heutigen dynamischen Geschäftsumgebung anzupassen – und ich bin wirklich begeistert von der Richtung, die Cielo einschlägt."