Zalando ist derzeit in eine Minikrise geraten. Zudem wird die Konkurrenz immer härter und vielfältiger. Von ultraschnellen Modeanbietern wie Shein, der ein digitales Einkaufserlebnis bietet, über kleinere Konkurrenten wie About You, der Umsatzwachstum erzielt, aber auch der stationäre Händler Breuninger, der konsequent auf den Online-Handel setzt und unter den Top 20 der Online-Shops aufscheint. Die Schwäche entstand trotz des jahrelangen Mantras, das Zalando sich als Wachstumsunternehmen sieht und seinen Aktionären keine Dividende zahlt. Daher erwarten die Marktteilnehmer auch, dass der Onlineriese nicht nur mit dem Markt, sondern auch gegen den Markt wachsen kann. Andernfalls braucht der Anleger zumindest eine Aussicht auf eine Dividende. Übergeordnet betrachtet ist Zalando zu einem festen Bestandteil des Einkaufsverhaltens vieler Europäer geworden, was sich an mehr als 50 Millionen Kunden und gefragten Marken zeigt.

