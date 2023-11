Wie Varta am Dienstag mitteilte, lagen die Gründe für das gute Ergebnis vor allem in der "positiven Entwicklung des dritten Quartals 2023, dem traditionell stärkeren zweiten Halbjahr, der konsequenten Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen sowie die rückläufigen Material- und Energiekosten."

Schon am Freitag hatte das Unternehmen vorläufige Zahlen präsentiert. Wie erwartet konnte sich der Batteriespezialist über das bislang stärkste Quartal in diesem Jahr freuen. Die Varta-Aktie legte im frühen Handel auf Tradegate knapp ein Prozent zu. "Wer gute Nachrichten zu verkünden hat, hat es damit gerne mal eilig. Vor allem, wenn das eher selten passiert", schreibt Roland Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker Lynx.

Vorstandssprecher Markus Hackstein ergänzte: "Unsere Maßnahmen greifen. Wir haben effektiv Kosten gesenkt. Das angelaufene Weihnachtsgeschäft entwickelt sich so, wie wir es geplant haben und wir konnten in einigen Bereichen unsere gestiegenen Kosten an unsere Kunden weitergeben. Für das laufende Jahr sind wir deshalb überzeugt, unsere Prognose zu erreichen."

FAST BREAK ist die Trading-Strategie, die nicht lange fackelt! Jetzt im Probemonat für 40 Euro testen und kein Kaufsignal mehr verpassen!

Mit einem Umsatz von rund 215 Millionen Euro im dritten Quartal, was einem Anstieg von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einem bereinigten EBITDA von 29,4 Millionen Euro zeigt sich Varta zuversichtlich, die für das Gesamtjahr gesenkten Zielvorgaben zu erreichen. "Und das ist in der Tat gar nicht so schlecht, wenn man das mit dem fatalen dritten Quartal 2022 vergleicht, als der Umsatz bei knapp 20 Millionen lag und das EBITDA ein Verlust war", so Analyst Gehrt weiter.

Die Varta-Aktie konnte im vergangenen Monat rund 20 Prozent zulegen und hat sich wieder klar über die Marke von 20 Euro gekämpft. Obwohl seit Jahresbeginn immer noch ein Minus von gut acht Prozent zu Buche steht, weckt der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen Hoffnungen, dass die Aktie ihren Boden gefunden hat.

Die Varta Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 22,01EUR gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion