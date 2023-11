dBio enthüllt auf der Medica 2023 bahnbrechende AIoT-Gesundheitsinnovationen

TAIPEH, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Machen Sie sich auf ein außergewöhnliches Gesundheitsabenteuer mit dBio auf der Medica 2023 bereit! Decentralized Biotechnology Intelligence Co., Ltd (dBio) erhielt den 20. National Innovation Award für seine neuesten Lösungen, das AIoT Wearable Stethoscope (StethoCloud) und den AIoT Smart Insole Sensor (gMOT Cloud). Diese Innovationen versprechen, die bequemste und anwenderorientierteste Methode zur Überwachung und Steuerung unserer Gesundheit zu bieten, alles in ultraschlanken, benutzerfreundlichen AIoT-Lösungen.