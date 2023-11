GoodHabitz setzt auf Community Building E-Learning-Netzwerk für das produzierende Gewerbe

Eindhoven/Frankfurt am Main (ots) - Erst der Schreibtisch - dann die

Produktionshalle - dieser Maßstab galt lange Zeit bei Weiterbildungen und beim

E-Learning in Unternehmen des produzierenden Gewerbes, insbesondere für die

sogenannten Soft-Skills. Mit einem neuen bundesweiten Netzwerk nimmt sich

GoodHabitz, führender europäischer E-Learning-Anbieter, der Thematik an und

entwickelt Lösungen, wie die gelungene persönliche Entwicklung von

Mitarbeitenden in der Produktion und auch im Schichtdienst Wirklichkeit werden

kann.



"Unternehmen tun sich oft schwer, gewerblichen Mitarbeitenden eine digitale

Lernstrategie bereitzustellen, die auf deren Anforderungen und Bedürfnisse

zugeschnitten ist. Das hat vielfältige Gründe: So fehlen unter anderem der feste

Arbeitsplatz oder technische Voraussetzungen wie die Firmen-E-Mail-Adresse oder

das Endgerät. Das Bedürfnis bei unseren Kunden, sich mit branchenähnlichen

Unternehmen auszutauschen und von deren Ideen und Erfahrungen zu hören, ist

daher groß," erläutert Nadine Pohle, Customer Success Coach von GoodHabitz und

Leiterin des Netzwerks.