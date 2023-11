DAX auf Jahresendspaziergang

Aktuell von einer Jahresendrally im Deutschen Aktienindex zu sprechen, wäre sicherlich übertrieben und vielleicht auch etwas verfrüht. Aber immerhin befindet sich der Markt auf einem Jahresendspaziergang, der ihn Stück für Stück weiter nach oben führt. Die Anleger sind in Lauerstellung und der Index auf dem Sprung. Ob der Übergang vom Spaziergang in eine Rally gelingt, dürften die heute um 14:30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA maßgeblich mitbestimmen.

Vor einem Monat sorgten starke Zahlen noch für neue Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Fed. Der Markt ging von einem Rückgang aus, doch dann stiegen die Preise unverändert um 3,7 Prozent, womit der Abwärtstrend zunächst gestoppt wurde. Für Oktober gehen die Ökonomen nun davon aus, dass er sich mit einem Rückgang auf 3,3 Prozent fortsetzt. Worst Case Szenario wäre sicherlich eine Wende nach oben in den Zahlen, denn dies wäre die Bestätigung für Powells jüngste Einschätzungen und für die Börse sicherlich ein Grund, ihr Wunschszenario nicht weiter steigender Zinsen zu überdenken. Niedrigere Raten sollten dagegen die Spekulationen insbesondere am Anleihemarkt auf baldige Zinssenkungen nicht weiter anheizen. Denn die Fed wird eine Lockerung der Finanzierungsbedingungen über diesen Weg um alles in der Welt verhindern wollen.

An der Frankfurter Börse bestimmen zudem frische Unternehmenszahlen das Geschehen. Die hohen Energiepreise sorgen bei RWE für satte Gewinne. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stand unter dem Strich ein Plus von knapp 3,4 Milliarden Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Zudem bestätigte RWE die Prognose für das Gesamtjahr.

Siemens Energy kann zwar noch nicht mit konkreten Zahlen an der Börse punkten, dafür aber mit den erforderlichen Staatsgarantien. Spekulationen über diese hatten den Kurs der Aktie vor einigen Wochen noch unter sieben Euro gedrückt. Die Bestätigung führt ihn wieder zurück über zehn Euro. Ob die Aktie zweistellig bleiben und an die laufende Aufholjagd anknüpfen kann, dürfte für Aktionäre die elementare Frage für den Rest des Jahres sein. Die Zeichen dafür stehen nun zumindest um einiges besser als noch vor einigen Tagen. Die konkreten Zahlen gibt’s morgen.