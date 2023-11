Wirtschaft Dax startet vor US-Inflationsdaten leicht im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.370 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Continental, Siemens Energy und RWE, Verluste gab es unter anderem bei Bayer, MTU und Zalando. Mit Spannung wird im Laufe des Tages die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA erwartet. "Mit den am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA stehen die Hoffnungen der Anleger auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank auf dem Prüfstand", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.