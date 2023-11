ProSiebenSat.1 erzielt im dritten Quartal 2023 ein adjusted EBITDA-Plus trotz schwierigen Marktumfelds

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Unterföhring (ots) -- Umsatz stabilisiert sich nach einem schwierigen ersten Halbjahr: DerKonzernumsatz lag im dritten Quartal 2023 mit 888 Mio Euro um 3 Prozent unterVorjahr (Vorjahr: 911 Mio Euro). Organisch(1) entwickelte sich der Umsatznahezu stabil.- Weiteres Wachstum bei digitalen & smarten Werbeerlösen gleicht Rückgang imTV-Werbegeschäft teilweise aus: Die TV-Werbeumsätze in der DACH-Region gingenkonjunkturbedingt im dritten Quartal zurück - jedoch geringer als in derersten Jahreshälfte. Zudem konnten die digitalen & smarten Werbeerlöse in derDACH-Region um 16 Prozent gesteigert werden.- Joyn wächst erneut deutlich und verzeichnet stärkstes Quartal des Jahres: DieStreaming-Plattform Joyn treibt das Wachstum der digitalen & smartenWerbeerlöse und legt mit einem Plus von 58 Prozent in den AVoD-Werbeumsätzenweiter klar zu.- Adjusted EBITDA liegt wieder über Vorjahr und profitiert vom dynamischenWachstum bei Verivox und flaconi: Das adjusted EBITDA des Konzerns lag mit 110Mio Euro über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 108 Mio Euro). Hier haben sichgezielte Kostenanpassungen sowie das profitable Umsatzwachstum im Commerce &Ventures-Segment positiv ausgewirkt.- Konzern konkretisiert Finanzausblick für 2023 bei erwarteter leicht positiverEntwicklung im vierten Quartal: ProSiebenSat.1 erwartet, dass das adjustedEBITDA am unteren Ende der zu Jahresbeginn prognostizierten Bandbreite von 600Mio Euro plus/minus 50 Mio Euro liegen wird. Der Konzernumsatz dürfte einenWert leicht unterhalb der Zielbandbreite von 4,10 Mrd EUR plus/minus 150 MioEuro erreichen. Dabei geht die Gruppe für das wichtige vierte Quartal voneinem leichten Wachstum aus.- Kosteneffizienzprogramm ist vollständig abgeschlossen, Einspareffekte in Höhevon 100 Mio Euro brutto für 2024 erwartet: ProSiebenSat.1 schafft dieVoraussetzungen für eine effektive Umsetzung der Strategie mit Fokus aufEntertainment. Gleichzeitig setzt der Konzern damit den Fokus auf Rentabilitätund eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur.Der Konzernumsatz der ProSiebenSat.1 Group hat sich im dritten Quartal 2023leicht rückläufig entwickelt und betrug 888 Mio Euro (Vorjahr: 911 Mio Euro).Dieser Rückgang um 3 Prozent ist auf die weiterhin schwache Konjunktur und demdamit verbundenen zurückhaltenden Umgang mit Werbebudgets zurückzuführen. DieWerbeerlöse aus den digitalen Entertainment-Angeboten in der DACH-Region wie derStreaming-Plattform Joyn wuchsen hingegen dynamisch. Zudem verzeichneten dieCommerce & Ventures-Unternehmen Verivox und flaconi erneut ein deutlichesWachstum. Dies hat den Rückgang der TV-Werbeumsätze fast vollständig