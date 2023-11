Duales Studium Ausbildungsgehalt mit Steuervorteil

Regenstauf (ots) - Studieren und gleichzeitig Praxiserfahrung im Unternehmen

sammeln, liegt stark im Trend. Immer mehr Abiturienten entscheiden sich für ein

duales Studium. Waren es im Jahr 2014 noch 95.000 Studierende in dualen

Studiengängen, so stieg die Zahl im Jahr 2022 auf 120.500 an. Meist ist der

Bachelor an einer Hochschule, kombiniert mit einem Berufsabschluss, das Ziel.

Neben der Vorbereitung auf das eigentliche Arbeitsleben und der Integration in

ein Unternehmen mit Aussicht auf einen Arbeitsplatz ist die feste Vergütung

während des Studiums ein großer Vorteil. Aber nicht nur das Gehalt unterscheidet

das duale Studium von einem rein wissenschaftlich ausgelegten Studium an einer

Universität, denn im Gegensatz zu Studierende n im Erststudium können dual

Studierende weitreichende Steuervorteile nutzen.



Das duale Studium ist überlegen