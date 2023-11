AQUALITAS IST DER ERSTE BIO-CANNABISPRODUZENT DER WELT, DER DIE EU-GMP-ZERTIFIZIERUNG UND EINE HEALTH CANADA DRUG ESTABLISHMENT LICENSE ERHALTEN HAT

BEDFORD, Nova Scotia, Kanada, 14. November 2023 /PRNewswire/ -- Aqualitas Inc., ein lizenzierter Hersteller aus Nova Scotia, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen von der Bezirksregierung Köln die Zertifizierung nach der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) und von Health Canada eine Drug Establishment License (DEL) gemäß dem Food and Drugs Act erhalten hat. Nach strengen Inspektionen bestätigen diese Akkreditierungen die Einhaltung der weltweit höchsten industriellen Herstellungsstandards für die Produktion von Cannabisprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen. Die primären Prozesse von Aqualitas in Bezug auf die Kultivierung der Pflanzen, die fertige Verpackung und die Extraktion werden nun alle unter GMP-Standards durchgeführt.

Myrna L. Gillis, CEO von Aqualitas, erklärt: „Dieser bedeutende Meilenstein spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen bei der Herstellung von Cannabisprodukten wider. Wir achten sehr genau darauf, ein sauberes, konsistentes und sicheres Produkt ohne Bestrahlung zu produzieren und dabei organische und nachhaltige Prozesse zu verwenden. Unser Engagement für ‚Pure Wellness' wird durch diese wichtigen Zertifizierungen noch verstärkt und erweitert unsere bestehende Präsenz auf wichtigen globalen Märkten."

„Die erfolgreiche Erlangung der EU-GMP-Zertifizierung spiegelt die außerordentlichen Bemühungen unserer Qualitäts- und Betriebsteams wider, die beharrlich und geduldig auf dieses wichtige Ziel hingearbeitet haben", kommentierte Danielle Maitland, Director of Science and Cultivation Technology, die zusammen mit Dorothy Easy, Quality Assurance Person, und Nicholas Vorauer, Lead Extraction Scientist, die EU-GMP- und DEL-Compliance-Initiativen angeführt hat.

Die EU-GMP-Zertifizierung ergänzt die Reihe der Produktionszertifizierungen von Aqualitas, zu denen IMC-Good Agricultural Practices (IMC-GAP), GAcP und der Clean Green Certifiied -Status gehören. Dies hebt die Produkte von Aqualitas weiter von denen anderer kanadischer Cannabis-Lizenzproduzenten ab und ermöglicht auch die Umsetzung bestehender strategischer Vertriebspartnerschaften in Australien und die Expansion in das Vereinigte Königreich und nach Deutschland, wo die Produkte voraussichtlich noch in diesem Monat auf den Markt kommen werden. Es wird auch die Ausweitung ihrer Forschungskooperationen ermöglichen und ihr Drug Master File für Projekte in den USA unterstützen.