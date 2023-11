Finanzierung im Wandel quickpaid ebnet Fairtrade-Unternehmen den Weg (FOTO)

Wiesbaden (ots) - In Zeiten, in denen Fairtrade immer stärker in den Fokus

rückt, präsentiert sich quickpaid als wegweisende Lösung. Wo andere

Finanzierungslösungen an ihre Grenzen stoßen, setzt die innovative

Einkaufsfinanzierung der A.B.S. Global Factoring AG

(https://www.abs-global-factoring.de/) aus Wiesbaden an und revolutioniert so

das Wachstum von Unternehmen im FairTrade-Sektor. Das hat auch das Startup

koakult GmbH (https://www.koawach.de/) für sich genutzt.



Fairtrade ist nicht nur ein Trend, sondern ein tief verwurzelter Anspruch an das

unternehmerische Handeln, der sowohl bei Produzenten als auch bei Verbrauchern

hohes Ansehen genießt. Dazu gehören Nachhaltigkeitsaspekte wie Umweltschutz,

soziale und kulturelle Standards wie eine faire Entlohnung, transparente

Lieferketten und die Verpflichtung, in lokale Gemeinschaftsprojekte aus den

Bereichen Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur in den Erzeugerländern zu

investieren. Unternehmen wie z.B. koakult GmbH, setzen sich dafür ein, diese

Anforderungen zu leben und mit der Herstellung von qualitativ hochwertige

Kakaoprodukten zu vereinen.