Jena (ots) - Die Anforderungen der Universität Jena an ihre Gebäude wachsen:Forschung und Lehre müssen zukunftsfähige, flexibel nutzbare und nachhaltigeStrukturen aufweisen. Solch eine moderne Forschungslandschaft entsteht auf demBeutenberg Campus auf rund 5.000 Quadratmetern. Drees & Sommer unterstützt dieFriedrich-Schiller-Universität Jena bei ihrem Bauvorhaben mit Projektmanagement:Um Planung und Bauausführung zu beschleunigen und Förderfristen einzuhalten,kombinieren die Expert:innen die Methoden Building Information Modeling (BIM)und Lean. Zusammen angewendet, beschleunigen diese Tools den Bauprozess um biszu 30 Prozent. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Microverse Center Jena(MCJ) ist für Ende 2024 vorgesehen.Neben rund 130 Bestandsgebäuden tragen zahlreiche Neubauprojekte dazu bei, dieUniversität Jena weiterhin erstklassig zu entwickeln. Dabei ist der Zeitplaneng, da die Fördermittel von Bund und Land für die Bauvorhaben an zeitlicheFristen gekoppelt sind. Jeweils rund 20 Millionen Euro investieren dasBundesministerium für Bildung und Forschung und der Freistaat Thüringen in denBau des neuen Forschungsgebäudes MCJ: "Die großzügige Unterstützung des Bundes,des Freistaats Thüringen und der Friedrich-Schiller-Universität ermöglicht esuns, für unseren Exzellenzcluster ein Forschungsgebäude zu schaffen, dasBegegnungen und Synergien fördert. Dadurch wachsen Universität undaußeruniversitäre Institute weiter zusammen und bilden die Basis für einweltweit sichtbares Zentrum der Spitzenforschung", sagt Prof. Dr. Kirsten Küsel,Sprecherin des Exzellenzclusters "Balance of the Microverse".Spitzenforschung made in JenaDas MCJ soll das räumliche Herzstück des Exzellenzclusters "Balance of theMicroverse" (https://www.microverse-cluster.de/en/) (Gleichgewicht imMikroversum) werden - einem Forschungsnetzwerk, das die Zusammensetzung sowieKommunikation und Interaktion mikrobieller Gemeinschaften untereinander und mitihrer Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Insgesamt wird das MCJ für 170Wissenschaftler:innen und 30 nichtwissenschaftliche Mitarbeitende ausgelegtsein. Das von hks Architekten entworfene Gebäude bietet die notwendigeInfrastruktur für neue und bestehende Professuren, mehrereNachwuchsforschergruppen sowie das Microverse Imaging Center und dieGeschäftsstelle des Exzellenzclusters. Nachhaltige Elemente wie eineHolzfassade, große Wärmespeicher und eine Photovoltaikanlage mit integriertemGründach sorgen für eine hohe Energieeffizienz.BIMxLean in der PraxisDie Bauverantwortlichen der Universität wollen Mehrwerte für die Planung,Realisierung und den späteren Gebäudebetrieb erreichen. Zu diesem Zweck wird das