UBS stuft K+S auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Düngerkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dabei habe das Unternehmen von der starken Nachfrage in Brasilien profitiert. Im Schlussquartal habe es bislang keinen ähnlichen Aufschwung gegeben und die Preise seien seit Anfang Oktober stabil geblieben./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 14,75EUR gehandelt.



