DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Talanx AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe durch die Bank solide abgeschnitten, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bestehe kein Zweifel daran, dass sich das Unternehmen in einer guten Verfassung befindet und von der Integration der kürzlich angekündigten Zukäufe profitieren sollte. Allerdings spiegele sich dies bereits in den aktuellen Aktienkursen wider - vor allem, wenn man sich andere Unternehmen aus der Branche ansehe./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 06:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 62,45EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Hadley Cohen

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m