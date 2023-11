DAX bleibt weiter im Aufwind

Am heutigen Dienstag geht die Berichtssaison auf Hochtouren weiter. Unter anderem präsentieren RWE, Deutsche Pfandbriefbank, Vitesco, Nordex, Friedrich Vorwerk, INDUS, ProSiebenSat.1 und The Home Depot ihre Zahlen.

Im Fokus stehen dabei am heutigen Dienstag die US-Verbraucherpreise für Oktober, die um 14:30 Uhr publiziert werden. Die Verbraucherpreise dienen der US-Notenbank Fed als Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs.

Bei den Konjunkturdaten stehen die bereits erwähnten US-Verbraucherpreisdaten für Oktober im Fokus, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Um 14:55 Uhr folgen in den USA die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Der wöchentlich, jeweils am Dienstag, publizierte Index untersucht Daten von 9.000 großen Einzelhändlern in den USA, die seit mindestens einem Jahr geöffnet haben und misst die prozentuale Veränderung der Umsätze.