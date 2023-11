BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Mitten in ihrem Umbau ringt die Indus Holding mit der aktuell schwierigen Wirtschaftslage. Die Beteiligungsgesellschaft kappte am Dienstag ihre Umsatzprognose für 2023. Zugleich wird der Vorstand auch für das Ergebnis etwas pessimistischer, denn zuletzt schlugen gesunkene Bewertungen einiger Portfolio-Unternehmen bei der Holding negativ durch. Vorstandschef Johannes Schmidt zeigte sich dennoch generell mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden: "Trotz der sehr herausfordernden Rahmenbedingungen ist es unseren Beteiligungen gelungen, ihren Kurs gut zu halten", sagte er laut Mitteilung in Bergisch-Gladbach.

An der Börse reagierten die Anleger relativ gelassen auf die neuen Ziele. Das Papier verlor zuletzt am Vormittag rund ein halbes Prozent. Allerdings steht 2023 auch schon ein Minus von fast zehn Prozent auf dem Zettel.