Regensburg (ots) - Am 03. November erschien die neue Staffel von "SellingSunset". Die Reality-TV-Serie, die den glamourösen Alltag von Immobilienmaklernin Los Angeles beleuchtet, fasziniert weltweit Millionen von Zuschauern. Dochdie Darstellung des Maklergeschäfts weicht in vielerlei Hinsicht von derRealität ab, wie Hans Schneider, Gründer und Geschäftsführer der SchneiderMarketing GmbH, bestätigt. Mit seiner Performance-Marketing-Agentur generiertder Immobilienexperte zuverlässig lukrative Objekte und solvente Käufer fürseine Kunden. Wie "Selling Sunset" im Vergleich zum realen Maklergeschäftabschneidet, erfahren Sie im Folgenden.In der glamourösen Welt von "Selling Sunset", einer beliebten Reality-TV-Serie,die das Leben von Immobilienmaklern in Los Angeles in den Mittelpunkt stellt,stehen hochpreisige Immobilien, schillernde Persönlichkeiten und erfolgreicheAbschlüsse im Mittelpunkt. Die Netflix-Erfolgsserie, die für ihre luxuriösenAnwesen, dramatischen zwischenmenschlichen Beziehungen und glamourösenVeranstaltungen bekannt ist, hat eine treue Fangemeinde gewonnen. Doch wie nahekommt "Selling Sunset" eigentlich der Realität des Maklergeschäfts? "'SellingSunset' bietet dem Publikum zweifellos einen faszinierenden Einblick in die Weltdes Immobilienhandels in Los Angeles, einem der prestigeträchtigstenImmobilienmärkte der Welt", erklärt Hans Schneider, Gründer und Geschäftsführerder Schneider Marketing GmbH. "Kein Wunder also, dass sich die Serie zu einerder beliebtesten Produktionen auf Netflix entwickelt hat.""Doch während die Show zweifellos unterhaltsam ist, wirft sie auch Fragen nachihrer Authentizität auf", fährt der Immobilienexperte fort. "Schließlichunterscheidet sich die Realität des Maklergeschäfts in vielerlei Hinsichterheblich von den gängigen Vorstellungen, die in der Serie betont werden." HansSchneider weiß, wovon er spricht: Mit der Schneider Marketing GmbH hat er essich zur Aufgabe gemacht, Makler, Händler, Bauträger und Objektentwickler imgesamten DACH-Raum dabei zu unterstützen, gezielt lukrative Objekte und solventeKäufer zu akquirieren. Mithilfe künstlicher Intelligenz gelingt es ihmregelmäßig, beeindruckende Erfolge für seine Kunden zu erzielen. Vorrangig setztder Immobilienexperte dabei auf Google und Facebook.Zwischen Luxus, Fiktion und Realität"Selling Sunset" zieht ein breites Publikum an - kein Wunder, schließlich bietetdie Reality-TV-Serie einen faszinierenden Einblick in den Alltag vonImmobilienmaklern in Los Angeles, wo regelmäßig immense Summen in Immobilieninvestiert werden. Hans Schneider zufolge ist es vor allem dieser Aspekt, der