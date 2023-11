AUGSBURG (dpa-AFX) - Die getrübte Stimmung in der Immobilienbranche lastet auf dem Immobilienkonzern Patrizia . Das Management habe eine umfassende Überprüfung der Kostenbasis eingeleitet, teilte das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Montagabend in Augsburg mit. Zudem legte der Immobilienkonzern Zahlen. Demnach sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf Basis vorläufiger Resultate in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf 50,2 Millionen Euro. Das entspricht zwar bereits dem unteren Ende der vom Management avisierten Spanne für das Gesamtjahr - aber viel mehr wird es den Angaben zufolge nicht mehr werden.

Zudem will der Vorstand die Dividendenpolitik neu ausrichten. Die unsichere Stimmung in der Branche werde auch in nächster Zeit das Geschäft belasten. Die Aktie rutschte im frühen Dienstaghandel erst einmal auf bis zu 7,63 Euro ab, konnte die Kursverluste dann aber eindämmen. Zuletzt fiel das Papier um 0,12 Prozent auf 7,99 Euro. Seit dem Jahreswechsel summieren sich damit die Kursverluste auf mehr als ein Fünftel.