Deutsche Bauindustrie Studie von Roland Berger prognostiziert weiteren Einbruch in 2024 - Erholung erst ab 2025 (FOTO)

München (ots) -



- Bauproduktionsleistung in Deutschland wird 2023 und 2024 voraussichtlich um

jeweils 6,2 Prozent sinken

- Mit rund minus 17 Prozent ist der Auftragsbestand im Wohnungsbau stark

rückläufig

- Unternehmen müssen einem Abrutschen in die Verlustzone entgegenwirken, die

Krise aber auch nutzen, um gestärkt daraus hervorzugehen



November 2023: Die Krise der deutschen Bauindustrie hält weiterhin an. Externe

Schocks, wie die Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Konflikte

belasten die Branche. In der aktuellen Studie von Roland Berger "Construction

Radar" erwarten die Experten für 2023 ein Minus in Höhe von 6,2 Prozent für den

deutschen Markt. Und auch kurzfristig bleibt die Situation angespannt:

Unternehmen und Investoren müssen sich 2024 auf einen weiteren Rückgang des

Wachstums um weitere 6,2 Prozent einstellen, der voraussichtlich den Tiefpunkt

des Abwärtstrends bildet. Bei einem realistischen Szenario ist dann mit einer

Erholung ab 2025 zu rechnen (+3%). In Konsequenz bedeutet dieser Ausblick für

Unternehmen eine Gratwanderung. Sie müssen sich kurzfristig gegen die Risiken

absichern, Margen in einem schrumpfenden Markt mit Gegenmaßnahmen verteidigen

und gleichzeitig eine Strategie für die anstehende Markterholung entwickeln.