Rüsselsheim am Main (ots) - (1) Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue

PEUGEOT E-Traveller noch nicht bestellbar.



Effizienter, komfortabler, sicherer und eleganter - der neue PEUGEOT

E-Traveller(1) erfüllt die Anforderungen von Unternehmen und Familien an eine

emissionsfreie Mobilität.



- Ein neues Design, das sowohl stilvoll als auch effizient ist.

- Die ideale Technologie für Komfort und Sicherheit.

- Null Emissionen, 2 Batterietypen und bis zu 350 km Reichweite(2) (WLTP,

vorbehaltlich der abschließenden Homologation).





Der neue PEUGEOT E-Traveller(1) ist der ideale Begleiter für alleprofessionellen Kundinnen und Kunden und Familien, die ein Fahrzeug suchen, mitdem sie eine große Anzahl von Passagieren und deren Gepäck auf längeren Reisenbequem transportieren können.Den neuen PEUGEOT E-Traveller(1) gibt es in zwei Längen: Standard (4,98 m) undLang (5,33 m). Dank seiner Höhe von 1,90 m kann er in die meisten Parkhäusereinfahren.Der neue PEUGEOT E-Traveller(1) : Angepasst an jeden BedarfDer neue PEUGEOT E-Traveller(1) richtet sich an professionellePersonenbeförderungsunternehmen (Hotels, Shuttles, Taxis usw.) sowie Familienund verfügt je nach Ausführung über 5 bis 9 Sitze mit einem hohen Komfortniveau.Die VIP-Ausstattung bietet eine Lounge-Konfiguration mit 4 unabhängigen,einander gegenüberliegenden Sitzen und einer besonders luxuriösen Ausstattung(automatischer Klimaanlage Bizone und Zusatzklimaanlage hinten, manuellabdunkelbares Glasdach mit 2 Glaspaneelen und vieles mehr).Der neue PEUGEOT E-Traveller(1) ist anpassungsfähig und praktisch, mitverschiebbaren und herausnehmbaren Sitzen, Ablagen in Reihe 2, integriertenSonnenschutzrollos in Reihe 2 und mehr. Er ist auch bestens fürOutdoor-Aktivitäten geeignet dank Grip Control mit Bergabfahrhilfe, einemverstärkten Traktionssystem für den Einsatz auf unebenem Untergrund (z.B. Sand,Schlamm, Schnee).Das großzügige Platzangebot im Innenraum, wird, durch die Unterbringung derBatterie unter dem Boden, nicht beeinträchtigt. Je nach Konfiguration kann derneue PEUGEOT E-Traveller(1) bis zu 9 Personen bei einem Kofferraumvolumen von1.500 Litern oder 5 Personen und 3.000 Litern befördern oder sogar bis zu 4.900Liter Ladevolumen bei 2 oder 3 Personen an Bord bieten.Aufbauend auf diesen grundlegenden Eigenschaften geht der neue PEUGEOTE-Traveller(1) noch einen Schritt weiter und bietet ein höheres Maß anBenutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Effizienz.Elegante und komfortable MobilitätMehr denn je ist der neue PEUGEOT E-Traveller(1) ein Garant für elegante und