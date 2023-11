UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe beim Bruttowarenwert die Markterwartung erfüllt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer ersten Reaktion am Dienstag. Mit Blick auf einzelne Regionen habe das Unternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika stark abgeschnitten, während sich das Asiengeschäft schwächer entwickelt habe. Beruhigend wirken sollten die besseren Trends in puncto Profitabilität in den einzelnen Regionen und der Umstand, dass Delivery Hero mit Blick auf den Bruttowarenwert im laufenden Jahr etwas optimistischer wird./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 07:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 28,04EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m