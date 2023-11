Wertekonflikte setzen Führungskräfte unter Stress

Bonn (ots) - Die neue Führungskräftebefragung der Wertekommission zeigt:

Führungskräfte sind sehr häufig mit ethisch oder moralisch herausfordernden

Situationen konfrontiert. Viele erleben dadurch Stress.



Für die große Mehrheit der Führungskräfte in Deutschland gehören Wertekonflikte

zum Alltag. In der diesjährigen Führungskräftebefragung der Wertekommission -

Initiative Werte Bewusste Führung e.V. gab rund ein Drittel aller befragten

Manager an, häufig bis fast täglich ethisch oder moralisch herausfordernde

Situationen zu erleben. Ein weiteres Drittel gab an, gelegentlich mit

Wertekonflikten konfrontiert zu sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

88 Prozent der befragten Führungskräfte äußerten, dass sie Wertekonflikte alsbelastend empfinden und in diesen Situationen Stress erleben. Jede siebteFührungskraft (15,7 Prozent) gab sogar an, sehr häufig oder täglich Stress durchWertekonflikte zu verspüren. Dabei besteht ein enger Zusammenhang mit derHäufigkeit empfundener Wertekonflikte: Je öfter Führungskräfte ethisch odermoralisch herausfordernde Situationen erlebten, desto mehr Stress empfanden sieauch.Zahlreiche Kategorien von WertekonfliktenAuf die Frage nach typischen Situationen, in denen Wertekonflikte auftreten,nannten die Führungskräfte eine Vielzahl von Konstellationen, die sich insgesamtzehn Kategorien zuordnen lassen. Am häufigsten nannten die Managerinnen undManager den Umgang mit Minderleistungen ihrer Teammitglieder: Hier sehen sichdie Führungskräfte in dem Konflikt, ihren Mitarbeiterinnen und MitarbeiternDefizite klar aufzeigen zu müssen, gleichzeitig aber wohlwollend und motivierendzu sein.Am zweithäufigsten wurden Situationen beschrieben, in denen sich dieFührungskräfte in einer Sandwich-Position zwischen ihren Vorgesetzten einerseitsund ihren Teammitgliedern andererseits befinden. In dieser Situation sind dieFührungskräfte mit den Erwartungen sowohl ihrer Vorgesetzten als auch ihrerTeammitglieder konfrontiert. Der am dritthäufigsten genannte Wertekonfliktbetrifft das Austarieren von Interessen externer Gruppen und den Interessen deseigenen Unternehmens, z.B. bei Preisverhandlungen.Ranking der Kernwerte unverändertDie Werte, die für die Führungskräfte bei ihren Entscheidungen die höchsteBedeutung haben, sind Vertrauen (33 Prozent), Verantwortung (26 Prozent) undRespekt (20 Prozent). Es folgen Integrität (14 Prozent), Nachhaltigkeit (4Prozent) und Mut (3 Prozent). "Im Fünfjahres-Trend zeigt sich dieses Ranking -seit dem Platzwechsel von Integrität und Respekt im Jahr 2020 - stabil", sagtSven H. Korndörffer, Vorstandsvorsitzender der Wertekommission. "Und auch beider Bewertung der einzelnen Kernwerte gab es erneut nur vergleichsweise geringe