PEUGEOT bietet E-Löwenleasing ab 189 Euro(1) (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - PEUGEOT bietet bis Ende des Jahres im Zuge des

E-Löwenleasings wieder attraktive Angebote. In diesem Jahr liegt der Fokus auf

der elektrifizierten Modellpalette, für die sich Privatkundinnen und -kunden im

Aktionszeitraum einen besonderen Leasingvorteil sichern können. In Verbindung

mit der Wallbox-Offensive profitieren Interessierte neben einer niedrigeren

Leasingrate auch von einer kostenlosen ePro Wallbox für ausgewählte Modelle. Die

Aktion umfasst eine breite Auswahl an vollelektrischen Modellen von PEUGEOT.



Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Das PEUGEOT

E-Löwenleasing bietet allen Interessierten, die schon länger über den Kauf eines

elektrifizierten Modells nachdenken, die ideale Gelegenheit jetzt zuzugreifen.

Die vollelektrischen Modelle von PEUGEOT sind mit modernsten

Fahrerassistenzsystemen ausgestattet und ermöglichen eine sichere Fahrt, in

Stadtzentren ebenso wie auf längeren Strecken über die Autobahn, ganz ohne

Emissionen."